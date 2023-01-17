Три человека погибли и 20 пострадали в ДТП в Турции

В южной турецкой провинции Мерсин произошло ДТП с участием автобуса и грузовика. В результате три человека погибли, еще 20 пострадали. Об этом 17 января сообщило агентство Demirören.

Автобус двигался из Мерсина в Нигде, внутри находились военные. Водитель врезался в следовавший впереди грузовик. В результате аварии автобус загорелся. Причины выясняются.

Пассажиры были эвакуированы из горевшего автобуса и доставлены в медучреждения. Ведется расследование.

7 января пять человек погибли и более 20 пострадали при опрокидывании пассажирского автобуса на юго-востоке Турции. Согласно имеющимся данным, в числе погибших один ребенок. По итогам происшествия водитель автобуса и двое его помощников были задержаны. Расследование обстоятельств аварии продолжается.