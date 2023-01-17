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МЧС призвало купаться на Крещение только в специально оборудованных местах

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Фото: ТАСС/Сергей Русанов
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Во избежание несчастных случаев купаться на Крещение можно только в специально оборудованных для этого местах. Об этом во вторник, 17 января, сообщает ГУ МЧС РФ по Московской области.

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В ведомстве рассказали, что в Подмосковье в 2023 году оборудовано 225 мест для крещенских купаний, из них 64 — на открытых водоемах, 53 — на прудах и 108 — в купелях.

«Все они оборудованы осветительными приборами, местами для обогрева и переодевания, настилами, имеют удобные спуски в воду. Везде организовано дежурство спасателей и медиков», — говорится в сообщении.

Также ведомство призвало желающих искупаться на Крещение соблюдать ряд правил: в частности, не выходить на лед большими группами людей, соблюдать очередность и не допускать детей без сопровождения взрослых к проруби. Кроме того, запрещается купание в нетрезвом виде, а также лицам, имеющим серьезные проблемы со здоровьем.

Ранее в этот день в Минздраве РФ предупредили, что при принятии решения об участии в крещенских купаниях важно адекватно оценить самочувствие и состояние собственного здоровья. Так, сердечникам и гипертоникам следует отказаться от купания. Отказаться от купания необходимо и при респираторных заболеваниях или повышенной температуре тела.

16 января пресс-служба министерства благоустройства Подмосковья сообщила, что в Московской области в крещенских купаниях примут участие около 260 тыс. человек.

Кроме того, в этот день стало известно, что в Белгороде на Крещение намерены оборудовать две купели на Центральном пляже. В Красноярске также организуют две купели. Еще две купели оборудуют на территории Петропавловска-Камчатского к Крещению.

Праздник Крещение Господне отмечается 19 января. По традиции он сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

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