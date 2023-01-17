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Питание для российских космонавтов отправят на «Прогрессе» на МКС

Зеленые щи и дробленую бруснику доставят для российских космонавтов на «Прогрессе»
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Фото: «Роскосмос»
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Питание для российских космонавтов отправят на грузовом корабле «Прогрессе МС-22». Об этом сообщает 17 января ТАСС со ссылкой на представителей Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.

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Отмечается, что на грузовом корабле 9 февраля отправят наборы продуктов для космонавтов.

«Среди консервов в маленькой банке 28 наименований. В том числе белуга натуральная, брусника дробленая, осетр заливной, осетр натуральный, осетр сливочный, язык говяжий в желе. Также среди напитков какао с молоком, кисель клюквенный, кисель яблочно-брусничный, кофе, молоко коровье, чай с сахаром и без сахара», — отметил собеседник агентства.

Кроме того, буду отправлены консервы в больших банках с бараниной и овощным гарниром, а также десерты из персиков и яблок, карп с овощами в масле по-керченски, мясо с вермишелью, мясо с гречневой кашей, свинина с картофелем, мясо цыплят в белом соусе, судак и токана овощная.

Также на МКС отправятся борщ, шурпа с лапшой, супы из зеленой и красной чечевицей с мясом, суп-пюре, тыквенно-сырный суп, а также зеленые щи и суп с грибами.

Сообщается, что космонавтам доставят и печенье, фруктовые концентраты, хлеб.

Ранее, 20 декабря, источник ТАСС сообщил, что грузовой корабль «Прогресс МС-22» может отправиться к международной космической станции (МКС) не в феврале, а в марте. Сообщалось, что это связано с возможной необходимостью ускорить запуск «Союза МС-23» для возвращения российского экипажа.

До этого, 15 декабря, стало известно о повреждении радиатора системы охлаждения около узла зачековки солнечной батареи на корабле «Союз МС-22», пристыкованного к МКС. Сообщалось об утечке из блока охлаждения. Тогда работы по выходу в открытый космос были приостановлены.

Позже, 29 декабря, представитель американского космического агентства Келли Хампфрис рассказала, что российско-американская команда специалистов NASA и «Роскосмоса» изучают варианты безопасного возвращения на Землю членов экипажа МКС после инцидента с повреждением обшивки корабля «Союз МС-22».

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