Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС призвало купаться на Крещение только в специально оборудованных местах
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
Мир
Американский актер Джереми Реннер может остаться без ноги
Спорт
На трибуны Australian Open запретили приносить флаг России
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел россиян
Происшествия
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Общество
Икру и рыбу стоимостью 5,3 млн рублей изъяли на Сахалине
Общество
МЧС предупредило о возможном сходе лавины на горнолыжных курортах Сочи

«Ъ»: региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за рубежом

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не проводить отпуск на заграничных курортах. Об этом 17 января сообщил «Коммерсант».

За лося ответит: Валерия Рашкина готовы лишить неприкосновенности
Почему в партии его всё же будут защищать и каковы прогнозы политологов по поводу карьеры депутата

«После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России», — сообщает издание.

Отмечается, что ограничение действует на рекомендательном уровне, поскольку местные власти не могут официально запретить чиновникам выезд за границу.

Как подчеркнул заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский, у глав регионов нет полномочий на такие запреты. Однако все чиновники понимают, чем грозит нарушение рекомендаций.

В свою очередь глава отделения «Единой России» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник указал на то, что запрет на выезд не может иметь официальных оснований. При этом каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и вести себя прилично.

Ранее, 10 января, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, опубликовавшего в соцсетях свое фото с пробежки в Дубае, лишат партийного билета. За новогодние праздники произошло несколько резонансных случаев, когда депутаты-единороссы «повели себя неадекватно», добавил Турчак.

6 января Долженко опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост из Дубая. Фото из поездки в ОАЭ он подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт 7 января раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева, который записал видеопривет из Мексики. Он выразил надежду, что соответствующая комиссия областной думы оценит этичность поведения чиновника. Как отметил Старовойт, он считает такое поведение неуместным.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023