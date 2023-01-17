«Ъ»: региональным чиновникам и депутатам неофициально запретили отдыхать за рубежом

Региональным чиновникам настоятельно рекомендуют не проводить отпуск на заграничных курортах. Об этом 17 января сообщил «Коммерсант».

«После нескольких громких скандалов, связанных с отпусками на зарубежных курортах, в регионах принялись ограничивать чиновников и депутатов в праве выехать за пределы России», — сообщает издание.

Отмечается, что ограничение действует на рекомендательном уровне, поскольку местные власти не могут официально запретить чиновникам выезд за границу.

Как подчеркнул заместитель главы администрации губернатора Ульяновской области Алексей Преображенский, у глав регионов нет полномочий на такие запреты. Однако все чиновники понимают, чем грозит нарушение рекомендаций.

В свою очередь глава отделения «Единой России» в заксобрании Санкт-Петербурга Павел Крупник указал на то, что запрет на выезд не может иметь официальных оснований. При этом каждый чиновник должен отдавать отчет своим действиям и вести себя прилично.

Ранее, 10 января, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак сообщил, что депутата Законодательного собрания Вологодской области Дениса Долженко, опубликовавшего в соцсетях свое фото с пробежки в Дубае, лишат партийного билета. За новогодние праздники произошло несколько резонансных случаев, когда депутаты-единороссы «повели себя неадекватно», добавил Турчак.

6 января Долженко опубликовал в соцсети «ВКонтакте» пост из Дубая. Фото из поездки в ОАЭ он подписал, что на лыжах катается не очень хорошо, «а бегать в такой мороз не очень комфортно», поэтому он «прислушался к рекомендациям синоптиков, утеплился».

Кроме того, губернатор Курской области Роман Старовойт 7 января раскритиковал поведение депутата областной думы Максима Васильева, который записал видеопривет из Мексики. Он выразил надежду, что соответствующая комиссия областной думы оценит этичность поведения чиновника. Как отметил Старовойт, он считает такое поведение неуместным.