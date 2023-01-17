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Русский Халк начал подготовку к новому рекордному номеру

Русский Халк собирается установить в 2023 году самый сложный мировой рекорд
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Фото: ТАСС/Станислав Красильников
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Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники, лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк планирует установить самый сложный рекорд в своей карьере. Об этом во вторник, 17 января, рассказал «РИА Новости» его коллега, руководитель богатырского движения «Сильнейшая нация мира», мировой рекордсмен Михаил Паллер.

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«Русский Халк вместе со своим коллегой из Люберец, рекордсменом Сергеем Чуприной попробует разрушить за максимально короткий промежуток времени более 100 предметов подряд», — заявил Паллер.

По его словам, Агаджанян будет использовать наиболее популярный реквизит для сценического экстрима — грелки, сковородки, строительные болты, арматуру и черенки лопат. Атлет уже начал тренировки: сбросил более 10 кг для повышения выносливости и регулярно выполняет упражнения, которые имитируют предстоящую нагрузку.

«Только одних грелок до разрыва Русский Халк надует несколько десятков за время выполнения номера, что уже является невероятным и впечатляющим даже по меркам профессиональных стронгменов», — подчеркнул собеседник агентства.

Выступление Сергея Агаджаняна состоится в Кисловодске в мае.

6 октября минувшего года тяжелоатлет поставил мировой рекорд, отбуксировав электроподвижной состав весом 134 т на 30,6 м за одну минуту 49 секунд. Кроме того, по ходу движения он надул до разрыва четыре медицинские грелки.

До этого, 12 июня, Русский Халк добавил в свой послужной список еще один мировой рекорд — скрутил в трубочку 46 сковородок подряд за восемь минут 50 секунд.

В 2020 году спортсмен протащил самолет на 35,4 м и установил национальный и мировые рекорды. Агаджанян тянул за собой авиалайнер CRJ 200 Bombardier, вес которого превышает 16 т.

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