Русский Халк начал подготовку к новому рекордному номеру

Рекордсмен мира по буксировке многотонной техники, лидер Федерации силового экстрима России Сергей Агаджанян по прозвищу Русский Халк планирует установить самый сложный рекорд в своей карьере. Об этом во вторник, 17 января, рассказал «РИА Новости» его коллега, руководитель богатырского движения «Сильнейшая нация мира», мировой рекордсмен Михаил Паллер.

«Русский Халк вместе со своим коллегой из Люберец, рекордсменом Сергеем Чуприной попробует разрушить за максимально короткий промежуток времени более 100 предметов подряд», — заявил Паллер.

По его словам, Агаджанян будет использовать наиболее популярный реквизит для сценического экстрима — грелки, сковородки, строительные болты, арматуру и черенки лопат. Атлет уже начал тренировки: сбросил более 10 кг для повышения выносливости и регулярно выполняет упражнения, которые имитируют предстоящую нагрузку.

«Только одних грелок до разрыва Русский Халк надует несколько десятков за время выполнения номера, что уже является невероятным и впечатляющим даже по меркам профессиональных стронгменов», — подчеркнул собеседник агентства.

Выступление Сергея Агаджаняна состоится в Кисловодске в мае.

6 октября минувшего года тяжелоатлет поставил мировой рекорд, отбуксировав электроподвижной состав весом 134 т на 30,6 м за одну минуту 49 секунд. Кроме того, по ходу движения он надул до разрыва четыре медицинские грелки.

До этого, 12 июня, Русский Халк добавил в свой послужной список еще один мировой рекорд — скрутил в трубочку 46 сковородок подряд за восемь минут 50 секунд.

В 2020 году спортсмен протащил самолет на 35,4 м и установил национальный и мировые рекорды. Агаджанян тянул за собой авиалайнер CRJ 200 Bombardier, вес которого превышает 16 т.