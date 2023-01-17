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Минимум 29 человек погибли в результате наводнений на Филиппинах

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Фото: REUTERS/Philippine Coast Guard
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В результате наводнений на Филиппинах минимум 29 человек погибли, еще четверо числятся пропавшими без вести. Согласно отчету Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий, опубликованному 17 января, стихия затронула более 1,39 млн человек в 14 регионах республики.

Помимо этого известно о 12 пострадавших. По информации ведомства, 203,3 тыс. человек находятся в эвакуационных центрах. Как минимум 14,1 тыс. человек заранее покинули свои дома. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,03 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, в частности наводнения и оползни.

Отмечается, что в результате наводнений были повреждены 1,37 тыс. домов на сумму 2,41 млн песо ($43,8 тыс.). Ущерб, нанесенный 156 инфраструктурным объектам, оценивается в 171,5 млн песо ($3,13 млн), сельскому хозяйству — в 399,5 млн песо ($7,29 млн).

Стихия повредила 238 дорог и 55 мостов, а также затронула работу 26 морских портов. В 63 городах были зафиксированы перебои в электроснабжении, в 39 оно уже восстановлено. В девяти муниципалитетах сохраняются проблемы с водоснабжением, в трех отмечаются перебои связи.

В связи с наводнениями в 555 городах и 134 муниципалитетах приостановлены занятия в образовательных учреждениях и работа на предприятиях. В 32 населенных пунктах введен режим бедствия. На оказание помощи правительством уже выделено 74,5 млн песо ($1,36 млн).

Ранее, 11 января, свыше 10 тыс. человек эвакуировали в 10 городах филиппинской провинции Самар из-за наводнения. Из-за разлива реки Гандара в районе были затоплены низменные общины. Пострадавшие районы были объявлены зоной бедствия.

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