Реклама
Прямой эфир
Общество
МЧС призвало купаться на Крещение только в специально оборудованных местах
Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Australian Open
Мир
Американский актер Джереми Реннер может остаться без ноги
Спорт
На трибуны Australian Open запретили приносить флаг России
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел россиян
Происшествия
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Общество
Икру и рыбу стоимостью 5,3 млн рублей изъяли на Сахалине
Общество
МЧС предупредило о возможном сходе лавины на горнолыжных курортах Сочи

Умер двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер

0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер скончался на 86-м году жизни. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Барбиер умер в воскресенье, 15 января.

«Ушел из жизни ветеран плавания, заслуженный мастер спорта СССР, член совета старейшин ВФП Леонид Федорович Барбиер. <…> ВФП выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Федоровича», — говорится в сообщении.

Леонид Барбиер родился в Киеве в 1937 году, сообщает «Москва 24». На Олимпийских играх в Риме в 1960 году он занял пятое место, отмечает сайт aif.ru. Спортсмен также являлся чемпионом Европы 1958 и 1962 годов, пишет RT. Кроме того, он был шестикратным рекордсменом Европы, 15-кратным рекордсменом СССР, пятикратным чемпионом СССР, пишет Life.ru.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023