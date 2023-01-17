Умер двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер

Заслуженный мастер спорта СССР, двукратный чемпион Европы по плаванию Леонид Барбиер скончался на 86-м году жизни. Об этом в понедельник, 16 января, сообщила пресс-служба Всероссийской федерации плавания (ВФП).

Барбиер умер в воскресенье, 15 января.

«Ушел из жизни ветеран плавания, заслуженный мастер спорта СССР, член совета старейшин ВФП Леонид Федорович Барбиер. <…> ВФП выражает искренние соболезнования родным и близким Леонида Федоровича», — говорится в сообщении.

Леонид Барбиер родился в Киеве в 1937 году, сообщает «Москва 24». На Олимпийских играх в Риме в 1960 году он занял пятое место, отмечает сайт aif.ru. Спортсмен также являлся чемпионом Европы 1958 и 1962 годов, пишет RT. Кроме того, он был шестикратным рекордсменом Европы, 15-кратным рекордсменом СССР, пятикратным чемпионом СССР, пишет Life.ru.