Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел россиян

Посольство Непала в России предложило помощь российскому диппредставительству в республике по транспортировке тел четырех россиян, погибших в результате авиакатастрофы. Об этом 17 января сообщил посол Непала в РФ Милан Радж Туладхар.

«Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования семьям погибших здесь, в России. На данный момент я нахожусь на связи с послом России, господином Новиковым в Катманду. Я сказал ему, что я и наше посольство хотели бы оказать всю помощь по мере необходимости», — приводит слова посла «РИА Новости».

Он добавил, что на данный момент ожидает подробностей из Катманду по поводу семей погибших.

Ранее, 16 января, завершились поиски на месте авиакатастрофы. Они возобновятся во вторник, 17 января, так как еще три человека числятся пропавшими без вести. Известно, что спасатели обнаружили «черные ящики». Внутри оказались диктофон кабины пилотов и бортовой самописец.

В этот же день в посольстве России сообщили о процедуре опознания погибших в авиакатастрофе в Непале. В свою очередь, Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

Самолет авиакомпании Yeti Airlines разбился 15 января, когда летел из Катманду в Покхару. Среди погибших — четверо граждан России. Как сообщил представитель авиаперевозчика Пемба Шерпа, все 72 человека, находившиеся на борту, погибли. Из них 68 — пассажиры, еще четверо — члены экипажа.

По информации агентства Reuters, второй пилот разбившегося лайнера Анджу Хативада была вдовой летчика, погибшего в Непале при схожих обстоятельствах 16 лет назад.

Местные жители, видевшие момент крушения самолета, рассказали, что лайнер был направлен в сторону ущелья реки Сети. Так, по их предположениям, пилоты предотвратили падение воздушного судна на населенный пункт, где находится рынок Рамгхат.

Генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов в ходе беседы с «Известиями» заявил, что причиной крушения могли стать технические неполадки или неправильная работа какой-либо системы самолета.

Позднее власти Непала объявили 16 января днем траура. Понедельник стал государственным выходным, чтобы выразить соболезнования семьям жертв авиакатастрофы. Правительство страны также поручило создать группу из пяти человек для выяснения причин крушения лайнера.