Реклама
Прямой эфир
Спорт
Фанаты развернули флаг России на матче украинки на Australian Open
Общество
В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели
Общество
Два найденных у трассы в Приморье котенка дальневосточного леопарда умерли
Мир
Посол Непала предложил помощь в транспортировке тел россиян
Происшествия
В Донецке извлекли из-под завалов торгового центра тела двух женщин
Происшествия
ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами
Мир
Не менее 8 человек пострадали в результате стрельбы во Флориде
Общество
Икру и рыбу стоимостью 5,3 млн рублей изъяли на Сахалине
Мир
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
Общество
МЧС предупредило о возможном сходе лавины на горнолыжных курортах Сочи
Армия
«Ростех» разработает новую снайперскую винтовку
Армия
Специалисты восстановят водную магистраль в Запорожской области

Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины россиянина Усса

Суд в Италии перенес рассмотрение запроса на экстрадицию россиянина Усса в США
0
Фото: Соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд в Италии усмотрел нехватку обоснования обвинения со стороны США в отношении сына губернатора Красноярского края Артема Усса и перенес рассмотрение запроса на экстрадицию российского предпринимателя на более поздний срок. Об этом 17 января сообщил член команды адвокатов защиты, практикующий в Страсбурге, Александр Суржин.

«Нет оснований для паники, если будет введен еще какой-то пакет санкций»
Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский — о последствиях антироссийских мер, повороте на Восток и выстраивании европейцев в линеечку

«Отсутствие должных (материальных и процессуальных) гарантий со стороны запрашивающего государства, возможность в случае экстрадиции быть подвергнутым фактически пожизненному тюремному заключению (максимальный срок по совокупности составляет 75 лет), отсутствие должного обоснования обвинения, как это предусмотрено нормами национального и международного права, явились причиной запроса дополнительной информации от американских властей и переноса рассмотрения экстрадиционного запроса США», — приводит его слова агентство ТАСС.

Суржин добавил, что в данный момент обвинение со стороны американских властей не предоставило должных гарантий.

О том, что один из обвиняемых Соединенными Штатами в уклонении от санкций и отмывании денег сын губернатора Красноярского края Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США, сообщалось 19 октября. Помимо него США предъявили обвинения Юрию Орехову, который был взят под стражу в ФРГ, а также Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти.

На следующий день Артем Усс заявил о своей невиновности. Его адвокат сообщил, что Усс приехал в Италию «по делам». Известно, что дело гражданина Усса будет рассматриваться в суде Восточного округа Нью-Йорка. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.

В конце ноября сообщалось, что суд в Милане отпустил Артема Усса из тюрьмы под домашний арест, о чем ходатайствовали адвокаты.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023