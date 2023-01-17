Суд в Италии запросил у США новые доказательства вины россиянина Усса

Суд в Италии усмотрел нехватку обоснования обвинения со стороны США в отношении сына губернатора Красноярского края Артема Усса и перенес рассмотрение запроса на экстрадицию российского предпринимателя на более поздний срок. Об этом 17 января сообщил член команды адвокатов защиты, практикующий в Страсбурге, Александр Суржин.

«Отсутствие должных (материальных и процессуальных) гарантий со стороны запрашивающего государства, возможность в случае экстрадиции быть подвергнутым фактически пожизненному тюремному заключению (максимальный срок по совокупности составляет 75 лет), отсутствие должного обоснования обвинения, как это предусмотрено нормами национального и международного права, явились причиной запроса дополнительной информации от американских властей и переноса рассмотрения экстрадиционного запроса США», — приводит его слова агентство ТАСС.

Суржин добавил, что в данный момент обвинение со стороны американских властей не предоставило должных гарантий.

О том, что один из обвиняемых Соединенными Штатами в уклонении от санкций и отмывании денег сын губернатора Красноярского края Артем Усс арестован в Италии и ждет экстрадиции в США, сообщалось 19 октября. Помимо него США предъявили обвинения Юрию Орехову, который был взят под стражу в ФРГ, а также Светлане Кузургашевой, Тимофею Телегину и Сергею Тюлякову. Их обвиняют в якобы причастности к контрабанде венесуэльской нефти.

На следующий день Артем Усс заявил о своей невиновности. Его адвокат сообщил, что Усс приехал в Италию «по делам». Известно, что дело гражданина Усса будет рассматриваться в суде Восточного округа Нью-Йорка. Губернатор Красноярского края Александр Усс назвал политизированными обвинения США в адрес своего сына.

В конце ноября сообщалось, что суд в Милане отпустил Артема Усса из тюрьмы под домашний арест, о чем ходатайствовали адвокаты.