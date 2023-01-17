В РФ предложили передавать конфискованные товары на гуманитарные цели

Правительственная комиссия поддержала законопроект Минфина РФ о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных товаров легкой промышленности. Заседание по этому вопросу состоялось в понедельник, 16 января, сообщает РБК.

Авторы проекта предлагают на законных основаниях вовлекать в хозяйственный оборот конфискованное имущество, которое может быть использовано по прямому назначению, в том числе в качестве гуманитарной помощи. В качестве уполномоченных органов для распоряжения изъятыми товарами рассматриваются Минобороны и МЧС.

Законопроект поддержали в Минобороны, МЧС, Минпромторге, ФТС, ФСБ и Росимуществе. МВД внесло ряд правок, в том числе касательно подтверждения безопасности товаров и возможности их дальнейшего использования. Минюст также дал положительное заключение по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

В ходе согласования был дополнительно уточнен следующий момент: товары, конфискованные и еще не уничтоженные до вступления документа в силу, также могут быть безвозмездно переданы в пользу Минобороны или МЧС.

Ранее, 9 января, президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму проект закона о денонсации конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, которую российская сторона подписала в Страсбурге 27 января 1999 года. В пояснительной записке к законопроекту указано, что ранее комитет Совета Европы (СЕ) прекратил полноправное участие России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО) в рамках своей резолюции о правовых и финансовых последствиях прекращения членства России в СЕ.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, этот шаг никоим образом не подрывает законодательный потенциал России по борьбе с коррупцией. Говоря о международном взаимодействии по данному вопросу, Песков отметил, что оно будет продолжаться с дружественными странами.