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Спасатели вытащили провалившийся под лед автомобиль в Луховицах

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Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»
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Спасатели извлекли провалившийся под лед автомобиль в Подмосковье. Об этом в понедельник, 16 января, сообщили в пресс-службе Московской областной противопожарно-спасательной службы.

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ЧП произошло в городском округе Луховицы на участке автодороги, затопленной из-за разлива реки Оки. По телефону 112 за помощью обратился 66-летний мужчина. Он пояснил, что отправился в охотничьи угодья возле Слемских Борок. Он надеялся, что лед на трассе выдержит его малолитражный автомобиль, однако ледовая поверхность была хрупкой, в результате чего машина вместе с водителем оказалась в воде, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Мужчина самостоятельно смог выбраться из автомобиля. Прибывшие на место спасатели закрепили трос за корпус машины и вытащили ее из воды при помощи судна на воздушной подушке «Хивус-6», после чего отбуксировали ее на безопасный участок дороги. Водителю не потребовалась медицинская помощь.

Для помощи населению на время подтопления участка дороги организовали круглосуточное дежурство спасателей.

15 января спасатели Московской области перечислили водоемы с тонким льдом. Специалисты «Мособлпожспаса» провели патрулирование на 53 водных объектах региона. Так, провалиться можно при выходе на лед Москвы-реки в Можайске и в Бронницах, на Яузе в Мытищах, на реке Волхонка в Павловском Посаде, на Клязьме в Богородском городском округе, на водоеме в Орехово-Зуево, на Волге в Дубне, на Пехорке в Балашихе и Нахабинке в Красногорске, отмечает телеканал «360».

Он отметил, что при патрулировании водоемов спасатели напомнили рыбакам правила безопасного поведения на ледяной поверхности водоемов. Также любителям зимней рыбалки напомнили алгоритм действий при провале под лед, пишет РИАМО.

Ранее в январе два мальчика 10 лет провалились под лед на реке Ангара. Когда дети отошли от берега примерно на 20 м, то лед толщиной 5–7 см не выдержал и проломился. Один ребенок сумел выбраться из воды и при помощи переданных взрослыми предметов спас своего друга, пишет НСН. Взрослые отвели их в теплое помещение, где они ждали приезда родителей и полицейских. В отношении родителей составили протоколы за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

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