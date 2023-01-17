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Икру и рыбу стоимостью 5,3 млн рублей изъяли на Сахалине

На Сахалине у нелегальных производителей изъяли икру и рыбу стоимостью 5,3 млн рублей
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Фото: УМВД России по Сахалинской области
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Правоохранители на Сахалине выявили факт нелегального хранения и реализации крупной партии рыбы и красной икры на общую сумму 5,3 млн рублей, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает 17 января региональное МВД.

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Отмечается, что в составе организованной группы были 50-летний учредитель и генеральный директор одного из предприятий в сфере рыбопромышленного комплекса в Хабаровском крае совместно с 53-летним бухгалтером и иными лицами, причастность которых устанавливается в ходе следствия.

Как удалось установить в результате оперативно-разыскной деятельности, задержанные на территории производственной базы участники, где располагался арендованный ими цех, в целях сбыта осуществили производство и хранение рыбопродукции без обязательной маркировки. Свою деятельность они осуществили в нарушение требований федерального закона от 02.01.2000 №29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов».

«Полицейские обнаружили и изъяли икру лососевую в количестве почти 500 кг на сумму более 2 млн рублей, а также мороженую рыбу кету в количестве почти 14 т на сумму свыше 3 млн рублей. Всего изъято рыбопродукции на общую сумму 5,3 млн рублей, что является особо крупным размером», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Двое фигурантов допрошены в качестве подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного УК РФ («Производство, хранение в целях сбыта продовольственных товаров без маркировки, совершенные организованной группой в особо крупном размере»).

Расследование дела продолжается.

Ранее, 8 декабря, в Хабаровском крае вынесен приговор двум мужчинам, которые обвинялись в незаконном приобретении, хранении и перевозке особо ценных водных биоресурсов, занесенных в Красную книгу России. Было обнаружено и изъято 148 пластиковых контейнеров объемом 0,5 л каждый с икрой семейства осетровых. Общий объем составил 75 кг.

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