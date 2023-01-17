Реклама
Прямой эфир
Мир
Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок
Армия
Ударные вертолеты Ми-8 поразили огневые точки и бронетехнику ВСУ
Мир
The Guardian узнала о необходимом количестве танков для Киева
Мир
Пушков назвал абсурдным обвинение против журналиста Касема
Мир
Кадыров счел неуместным навязывание СВО статуса Третьей мировой войны
Спорт
Умер обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года Юрий Житников
Мир
В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Представители Госдепа и Пентагона прибыли в Киев для встречи с Зеленским
Мир
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
Происшествия
Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО
Мир
Мэр Киева Кличко назвал обстановку в городе критической
Мир
Британское правительство блокировало шотландский закон о смене пола с 16 лет
Сюжет:

ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами

Украинские войска выпустили ракеты из РСЗО по Харцызску в ДНР
0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Харцызск в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник, 17 января, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«Работы много, наступление идет активно»
Как российские войска выбивают противника из важнейшего поселка Марьинка на окраине Донецка

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:12 — н.п. Константиновка — н.п. Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

С утра 16 января Донецк и другие населенные пункты ДНР находятся под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Украинские боевики используют артиллерию натовского калибра и РСЗО.

Известно, что снаряды попали в супермаркет и аптеку в Донецке. Также под ударом оказалось трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича: часть дома полностью обрушилась. В МЧС распространили сведения о троих пострадавших. В военной комендатуре, в свою очередь, сообщили о двух погибших и четырех пострадавших.

Вечером 16 января стало известно, что из-под завалов обрушившегося торгового центра было извлечено тело мужчины.

В этот же день в распоряжении «Известий» появились кадры с места событий, где работают спасатели.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023