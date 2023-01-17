ВСУ обстреляли Харцызск в ДНР реактивными снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли город Харцызск в Донецкой Народной Республике из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом во вторник, 17 января, сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

«После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 01:12 — н.п. Константиновка — н.п. Харцызск: выпущено две ракеты из РСЗО», — говорится в публикации ведомства в Telegram.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

С утра 16 января Донецк и другие населенные пункты ДНР находятся под массированным обстрелом со стороны ВСУ. Украинские боевики используют артиллерию натовского калибра и РСЗО.

Известно, что снаряды попали в супермаркет и аптеку в Донецке. Также под ударом оказалось трехэтажное офисное здание на проспекте Ильича: часть дома полностью обрушилась. В МЧС распространили сведения о троих пострадавших. В военной комендатуре, в свою очередь, сообщили о двух погибших и четырех пострадавших.

Вечером 16 января стало известно, что из-под завалов обрушившегося торгового центра было извлечено тело мужчины.

В этот же день в распоряжении «Известий» появились кадры с места событий, где работают спасатели.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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