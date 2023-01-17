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Бойцы ВС РФ ликвидировали танки и припасы ВСУ ударами из «Гиацинтов»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Служащие Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ в ходе спецоперации по защите Донбасса наносят поражение позициям, технике и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны России.

Артиллерийские расчеты буксируемых гаубиц «Гиацинт-Б» работают в том числе с закрытых огневых позиций, в десятках километров от неприятеля. Бойцы успевают подготовить и произвести выстрел за две минуты. После этого в воздух поднимаются беспилотники и передовые отряды разведки для корректировки огня. Когда цель успешно ликвидирована, личный состав батареи покидает позиции и укрывается в блиндажах.

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Отмечается, что в артиллерийские расчеты входят не только служащие по контракту, но и добровольцы. Последние, по словам командования, быстро учатся и уже сейчас выполняют задачи наравне с более опытными товарищами, благодаря чему работа идет слаженно и эффективно.

«Радостно получать данные, когда цель поражена — прямо аж дух захватывает», — признался наводчик с позывным «Пышма».

Ранее, 11 января, корреспондент «Известий» Валентин Трушнин показал работу пушки «Гиацинт» в районе уже практически полностью освобожденного населенного пункта Марьинка в Донецкой Народной Республике (ДНР).

В начале января батарея 152-миллиметровых пушек 2А36 «Гиацинт-Б» Южного военного округа, выполняя боевые задачи на запорожском направлении, ликвидировала скопление бронированной техники ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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