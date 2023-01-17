Представители Госдепа и Пентагона прибыли в Киев для встречи с Зеленским

Заместитель госсекретаря США Венди Шерман и замминистра обороны Колин Кол отправились в Киев для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Госдеп.

«Замгоссекретаря Шерман, заместитель советника президента по нацбезопасности Йон Файнер и замминистра Хол отправились в Киев, чтобы встретиться с президентом Зеленским, членами офиса президента и высокопоставленными украинскими чиновниками и подтвердить поддержку США», — говорится в распространенном сообщении пресс-службы Госдепартамента.

Отмечается, что члены американской делегации переговорили с премьером Украины и главой минобороны. Уточняется, что затронуты были такие темы, как энергетика, помощь в восстановлении страны и продолжение оборонной поддержки.

10 января официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что для изменения динамики ведения боевых действий в пользу Украины Вашингтон направляет дополнительную помощь.

До этого, 6 января, официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что США выделили Украине новый пакет военной помощи на $3 млрд. Жан-Пьер назвала новый пакет помощи крупнейшим. В него войдут боевые машины пехоты (БМП), гаубицы, бронетранспортеры и ракеты «земля – воздух».

Между тем, как рассказал в беседе с «Известиями» 14 января военный историк, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов, США через помощь Украине совершают хитрый политический шаг — фактически поддерживают собственный военно-промышленный комплекс (ВПК).

Москва неоднократно осуждала поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров в свою очередь отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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