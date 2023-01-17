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Автомобиль вылетел на замерзшую реку в Санкт-Петербурге

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Фото: РЕН ТВ
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В Санкт-Петербурге легковой автомобиль вылетел с проезжей части на замерзшую поверхность реки в ночь на вторник, 17 января. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «Известий».

Инцидент произошел на углу Бородинской улицы и набережной реки Фонтанки. Согласно имеющейся информации, Hyundai Solaris пробил ограждение и вылетел на лед. На представленных кадрах видно, что лед оказался достаточно крепким, чтобы выдержать транспортное средство.

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Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место аварии для оказания помощи и расследования обстоятельств случившегося. Водителя направили в больницу в связи с переохлаждением, а машину подняли и эвакуировали.

Ранее, 12 января, сообщалось, что в парковочном комплексе на юго-востоке Москвы у автомобиля отказали тормоза, в результате чего пробил защитное ограждение и повис передними колесами. Сведения о пострадавших не поступали.

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