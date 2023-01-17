Кадыров счел неуместным навязывание СВО статуса Третьей мировой войны

Глава Чечни Рамзан Кадыров 16 января назвал навязывание специальной военной операции РФ на Украине статуса мирового конфликта неуместным.

«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее, 5 января, читатели Bloomberg обвинили Вашингтон в развязывании Третьей мировой войны.

30 декабря военный эксперт Роберт Фарли написал, что вероятность начала Третьей мировой войны в 2023 году увеличивается, в настоящее время существует пять возможных сценариев. Так, причиной начала войны, по мнению эксперта, могут стать ситуация на Украине, борьба Китая с Тайванем, конфликт Турции и Греции или же обострение конфликтов на Корейском полуострове, а также между Китаем и Индией.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский 29 декабря заявил, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски Третьей мировой войны. Квасьневский озвучил мнение, что прошлый миропорядок рухнул и подтверждением тому служат противоречия между Китаем и Тайванем, а также «единый Запад» с Байденом у руля.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 30 декабря сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань Третьей мировой войны. Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

До этого, 9 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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