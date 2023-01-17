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Сюжет:

Кадыров счел неуместным навязывание СВО статуса Третьей мировой войны

Кадыров назвал неуместными разговоры о придании СВО статуса Третьей мировой войны
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Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
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Глава Чечни Рамзан Кадыров 16 января назвал навязывание специальной военной операции РФ на Украине статуса мирового конфликта неуместным.

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«Весь мир не сошелся на НАТО и кучке стран, которые в него входят. Многие крупные государства, включая Китай, Индию, Пакистан и десятки других стран с миллиардами населения, сохраняют нейтралитет. Поэтому до Третьей мировой нам еще далеко», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Ранее, 5 января, читатели Bloomberg обвинили Вашингтон в развязывании Третьей мировой войны.

30 декабря военный эксперт Роберт Фарли написал, что вероятность начала Третьей мировой войны в 2023 году увеличивается, в настоящее время существует пять возможных сценариев. Так, причиной начала войны, по мнению эксперта, могут стать ситуация на Украине, борьба Китая с Тайванем, конфликт Турции и Греции или же обострение конфликтов на Корейском полуострове, а также между Китаем и Индией.

Бывший президент Польши Александр Квасьневский 29 декабря заявил, что в настоящее время мир оказался в состоянии «небезопасного хаоса», что создает риски Третьей мировой войны. Квасьневский озвучил мнение, что прошлый миропорядок рухнул и подтверждением тому служат противоречия между Китаем и Тайванем, а также «единый Запад» с Байденом у руля.

В свою очередь, член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 30 декабря сообщил «Известиям», что США и их союзники привели мир на грань Третьей мировой войны. Депутат отметил, что Вашингтон поступает аморально, создавая «реальные угрозы мирового уровня для достижения своих геополитических целей». Однако Запад живет другими ценностями и следует извращенной идеологии, подчеркнул Белик.

До этого, 9 декабря, президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Российский лидер предположил, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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