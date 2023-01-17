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Сюжет:

Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России

Президент Сербии Вучич: США сконцентрировали все силы на борьбу против России
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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США бросили максимум ресурсов на противостояние с Россией. Таким мнением в понедельник, 16 января, поделился президент Сербии Александр Вучич в эфире телеканала Happy.

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«Давайте не будем наивными: они (США) не на стороне Сербии. Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России», — заявил глава государства.

Накануне президент Хорватии Зоран Миланович уличил Штаты и Североатлантический альянс в ведении опосредованной войны с РФ через Украину.

10 января российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что обучение украинских боевиков работе с комплексами Patriot является очередным подтверждением де-факто участия США в украинском конфликте. Таким образом подлинная цель американской администрации сводится к нанесению максимального урона России руками украинцев, отметил он.

Антонов упомянул обозревателей газеты The Washington Post, которые открыто признали, что тренировка служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) в США означает расширение американской вовлеченности в противостояние.

В тот же день официальный представитель минобороны США Патрик Райдер в ходе брифинга заявил, что солдаты ВСУ начнут обучение работе с ЗРК Patriot на следующей неделе. Он также сообщил, что поставки средств противовоздушной обороны и бронетехники будут приоритетными темами предстоящей встречи созданной странами Запада группы по военной помощи Киеву.

США и союзники начали оказывать активную поддержку Украине на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Москва неоднократно осуждала поставки оружия в зону конфликта. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для украинской армии, станут законной целью для России.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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