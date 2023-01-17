Пациенты с рассеянным склерозом могут остаться без нужного препарата

Многие пациенты с вторично-прогрессирующей формой рассеянного склероза в 2023 году могут остаться без лечения из-за того, что правительство не включило рекомендованный Минздравом препарат в перечень высокозатратных нозологий (ВЗН). Об этом говорится в обращении Общероссийской общественной организации инвалидов-больных рассеянным склерозом (ОООИБРС) к министру здравоохранения Михаилу Мурашко (документ есть в распоряжении «Известий»).

Речь идет о 2 тыс. пациентов, которые были заявлены от регионов как претенденты на иммунодепрессант «Кайендра». В августе 2022 года комиссия Минздрава одобрила его включение в перечень ВЗН, однако в итоговом варианте, утвержденном правительством в декабре, его не оказалось.

Это означает, что его закупка не будет обеспечиваться из федерального бюджета, обеспечение больных лекарством в 2023 году останется прерогативой регионов.

Учитывая, что в прошлом году субъекты смогли закупить его лишь примерно для 350 пациентов, есть риск, что остальные нуждающиеся не получат лекарства, отметил в беседе с «Известиями» президент ОООИБРС Ян Власов.

Сейчас курс лечения стоит порядка 800 тыс. рублей в год (при условии закупки по госконтракту), а в рознице может доходить до 1,2 млн.

«Есть вероятность, что пациенты столкнутся с дефицитом лекарств уже в I квартале 2023 года. Никто не ожидал, что их не включат в ВНЗ. В свободной продаже цена будет еще выше — по нашим оценкам, примерно на 30–40% или даже 50%. Закупить по такой цене лекарства в рамках региональной льготы будет невозможно, а значит, они не попадут к пациентам», — рассказал Ян Власов.

Главный внештатный специалист-невролог Минздрава Николай Шамалов, комментируя ситуацию, заявил, что на данный момент при назначении терапии у врачей имеется достаточный выбор лекарственных средств для лечения пациентов с вторично-прогрессирующим рассеянным склерозом.

«Сипонимод» (международное непатентованное название «Кайендры». — Ред.) зарегистрирован в РФ, он включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 2021 года и назначается пациентам по решению врачебной комиссии. Закупки лекарственного средства осуществляются за счет средств бюджетов регионов», — подчеркнул специалист.

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Лечебная тревога: пациенты с рассеянным склерозом могут остаться без терапии