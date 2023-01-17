Синоптики рассказали о погоде в Москве 17 января

Облачно, небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, гололедица и до одного градуса мороза — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 17 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –1 до +1 градуса.

В Московской области ожидается от –3 до +2 градусов.

Прогнозируется юго-восточный ветер со скоростью 6–12 м/c, возможны порывы до 18 м/с.

Атмосферное давление составит 747–748 мм ртутного столба.

Ранее, 16 января, в столичном комплексе городского хозяйства сообщалось, что в столице ожидается гололедица до утра 17 января. Автомобилистов призвали строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице.

В этот же день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в столице ожидается слякотная и теплая погода.

Накануне ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец объяснил, что оттепель в Московском регионе на этой неделе связана с южными потоками из акватории Черного моря. Они принесут аномально теплый и сырой воздух с температурным фоном на 5–10 градусов выше климатической нормы.