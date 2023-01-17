Япония разработает новую крылатую ракету с тремя видами сменных боеголовок

Японское правительство приняло решение приступить к разработке новой крылатой ракеты с тремя видами сменных боеголовок. Об этом 17 января сообщила газета Yomiuri.

Как отмечает издание, речь идет о боеголовках для нанесения ударов и создания помех в работе системы противовоздушной обороны (ПВО) противника.

«Новая модель имеет дальность полета более 1 тыс. км и будет запускаться с высокоманевренного мобильного транспортного средства», — сообщает газета.

Уточняется, что двигатель новой ракеты министерство обороны Японии разрабатывает с 2018 года.

По данным издания, производство прототипов может быть запущено уже в новом финансовом году, который начнется 1 апреля 2023 года.

Ранее, 14 января, японское правительство объявило о том, что выделит 211,3 млрд иен ($1,65 млрд) на закупку американских крылатых ракет Tomahawk. Такой шаг должен повысить возможности японских сил самообороны наносить ответные удары по базам противника в случае военной угрозы.

16 декабря агентство Reuters написало, что обновленная стратегия национальной безопасности Японии представляет собой крупнейшее наращивание военной мощи страны со времен Второй мировой войны.

Япония запланировала в течение пяти лет направить на укрепление своего оборонного потенциала $320 млрд.

До этого, 27 ноября, стало известно, что 60% японцев поддержали идею нанесения контрударов при нападении на страну.