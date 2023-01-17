Пушков назвал абсурдным обвинение против журналиста Касема

Сенатор Алексей Пушков 17 января назвал абсурдными обвинения против шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема, арестованного в Латвии.

Он отметил, что Касема обвиняют в «нарушении экономических санкций» из-за сотрудничества с МИА «Россия сегодня».

«Обвинение, как всегда, абсурдное, притянутое за уши: невозможно нарушить экономические санкции, сотрудничая с информационным агентством. Преследование журналиста латвийскими властями должно быть прекращено — с таким требованием Россия обратилась сегодня к комиссару ООН по правам человека», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Накануне постоянное представительство России при женевском отделении ООН потребовало от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и спецдокладчика ООН Ирен Хан уделить внимание ситуации с арестом Касема.

Касема задержали в Риге 5 января. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже Касема перевели в рижскую центральную тюрьму.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека назвали обвинения против Касема надуманными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание Касема местью диктаторских режимов за его принципиальность.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет он проживает в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года он прибыл в Латвию по семейным делам.