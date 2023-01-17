Папа Римский Франциск считает, что президент Зеленский должен сесть за стол переговоров

Папа римский Франциск считает, что президент Украины Владимир Зеленские должен вернуться за стол переговоров для скорейшего урегулирования отношений с РФ. Об этом в понедельник, 16 января, сообщил «РИА Новости» председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов.

Будучи хорошим знакомым понтифика, Севастьянов смог лично обсудить с ним последние события, в частности — усилия западных государств по вооружению Киева.

«Только что пообщался с папой о поставках вооружений, в том числе, немецких танков. Он ответил, что его мнение не меняется. Все противоречия и разногласия должны быть решены за столом переговоров, а не на поле битвы», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, глава Католической церкви выразил надежду на прагматизм и рациональность Зеленского и призвал добиваться выполнения своих требований путем диалога.

Более того, папа римский предложил Ватикан в качестве переговорной площадки. Также понтифик выразил готовность посодействовать для того, чтобы «усадить всех за стол переговоров и найти общий для всех алгоритм решения проблемы».

Ранее в этот день папа римский Франциск заявил, что поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву являются «путем в никуда», а для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров.

14 января правительство Великобритании анонсировало поставку Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами.

До этого, 5 января, стало известно, что Германия и США договорились о совместной работе над передачей Украине зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Тогда же сообщалось, что в рамках оказания военной помощи Киеву будут предоставлены боевые машины пехоты (БМП) американского и немецкого производства — Bradley и Marder соответственно.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон во время разговора с Зеленским пообещал поставить Киеву колесные танки AMX-10RC. Между тем читатели французского журнала Le Point раскритиковали его решение.

Москва неоднократно отмечала, что западные страны посредством поставок оружия Украине только затягивают конфликт вокруг страны.