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Комиссия по биолабораториям проведет заседание в Совфеде 23 января

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Фото: Global Look Press/Markiian Lyseiko
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Заседание парламентской комиссии по расследованию работы американских биолабораторий на Украине пройдет 23 января на площадке Совета Федерации с участием замглавы МИД Сергея Рябкова. Об этом «Известиям» рассказал сопредседатель комиссии, вице-спикер Совфеда Константин Косачев.

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«Заседание планируется 23 января. Главный вопрос — это обсуждение итогов девятой обзорной конференции по соблюдению КБТО — Конвенции по запрету биологического и токсинного оружия. Сама конференция прошла в ноябре–декабре в Женеве. Сейчас очень важно разобраться в деталях: что из намеченного удалось реализовать, что не удалось сделать и по каким причинам, и как выглядит дальнейшая программа наших совместных действий по укреплению режима конвенции», — сказал он.

Как уточнил сенатор, с основным докладом выступит замминистра иностранных дел Сергей Рябков, ожидается также выступление и начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майора Игоря Кириллова. Несмотря на то, что последнее заседание комиссии проведено почти четыре месяца назад — 22 сентября — ее работа не прекращалась. Парламентарии по линии Госдумы и Совфеда проводили регулярные экспертные совещания.

Установленный отчетный период работы парламентской комиссии завершается 23 марта, спустя год после ее официального формирования. Впрочем, «пока нет никаких оснований для беспокойства» относительно соблюдения сроков, заверил сенатор. Итогом деятельности парламентариев станет досье, которое направят президенту, правительству, а также в международные организации для информирования мирового парламентского сообщества. Документ включит доказательства создания биолабораторий на территории Украины, названия причастных к этому организаций и должностных лиц.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Взяли вслед: комиссия по биолабораториям на Украине соберется 23 января

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