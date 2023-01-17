Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка
Спорт
Кучерова признали третьей звездой игровой недели в НХЛ
Мир
Гросси заявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
Общество
Появилось видео разбора завалов в Донецке после удара ВСУ
Происшествия
В Донецке из-под завалов обрушившегося при обстреле ТЦ достали тело мужчины
Экономика
Россия в разы сократила морские поставки нефти Западу
Мир
Вучич заявил о сосредоточении всех сил США против России
Мир
Кадыров счел неуместным навязывание СВО статуса Третьей мировой войны
Мир
В восточных регионах Украины объявили воздушную тревогу
Мир
Хакеры Killnet заявили о взломе Налоговой службы США
Мир
Мэр Киева Кличко назвал обстановку в городе критической
Мир
Британское правительство блокировало шотландский закон о смене пола с 16 лет
Сюжет:

Вильфанд предупредил москвичей о мрачной и дождливой погоде на Крещение

Вильфанд: мрачная и дождливая погода ожидает москвичей на Крещение
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 января сообщил, что в Москве на Крещение будет тепло, ветрено и дождливо.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

В беседе с агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что на Крещение, 19 января, ожидается очень теплая погода.

По его словам, с 18 января в Москве прогнозируется от +1 до +3 градусов и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Однако вместе с этим увеличится влажность воздуха, облака будут низкими и плотными, а ветер усилится до 18 м/с. Солнца жители столицы не увидят.

«В четверг — наиболее сильная фаза перемещения теплых воздушных масс со средиземного побережья Африки, что приведет к тому, что ночью и днем температура будет положительная: ночью от 0 до +3, а днем она будет повышаться даже до +5, будет облачно, и уже никаких сомнений, что будет дождь. Так что на Крещение будет ветрено, мрачно, осадки во всех трех фазах», — сказал Вильфанд.

Как отметил метеоролог, температура воздуха будет более чем на 25 градусов выше, чем в Рождество. Крещенских морозов ожидать не стоит, добавил Вильфанд.

«В пятницу — и ночью, и днем температура также будет около 0, аналогичная погода будет в субботу и воскресенье с небольшим понижением на 3–4 градуса, но она всё равно будет выше нормы», — отметил синоптик.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что слякотная и теплая погода ожидается в Москве на предстоящей неделе. По его словам, в четверг и пятницу, 19 и 20 января, температура воздуха будет достигать +4 градусов.

Накануне ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец объяснил, что оттепель в Московском регионе на этой неделе связана с южными потоками из акватории Черного моря. Они принесут аномально теплый и сырой воздух с температурным фоном на 5–10 градусов выше климатической нормы.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что на Крещение погода в Москве будет самой теплой за последние 15 лет.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023