Вильфанд предупредил москвичей о мрачной и дождливой погоде на Крещение

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд 16 января сообщил, что в Москве на Крещение будет тепло, ветрено и дождливо.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» он рассказал, что на Крещение, 19 января, ожидается очень теплая погода.

По его словам, с 18 января в Москве прогнозируется от +1 до +3 градусов и небольшие осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Однако вместе с этим увеличится влажность воздуха, облака будут низкими и плотными, а ветер усилится до 18 м/с. Солнца жители столицы не увидят.

«В четверг — наиболее сильная фаза перемещения теплых воздушных масс со средиземного побережья Африки, что приведет к тому, что ночью и днем температура будет положительная: ночью от 0 до +3, а днем она будет повышаться даже до +5, будет облачно, и уже никаких сомнений, что будет дождь. Так что на Крещение будет ветрено, мрачно, осадки во всех трех фазах», — сказал Вильфанд.

Как отметил метеоролог, температура воздуха будет более чем на 25 градусов выше, чем в Рождество. Крещенских морозов ожидать не стоит, добавил Вильфанд.

«В пятницу — и ночью, и днем температура также будет около 0, аналогичная погода будет в субботу и воскресенье с небольшим понижением на 3–4 градуса, но она всё равно будет выше нормы», — отметил синоптик.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что слякотная и теплая погода ожидается в Москве на предстоящей неделе. По его словам, в четверг и пятницу, 19 и 20 января, температура воздуха будет достигать +4 градусов.

Накануне ведущий специалист «Фобоса» Евгений Тишковец объяснил, что оттепель в Московском регионе на этой неделе связана с южными потоками из акватории Черного моря. Они принесут аномально теплый и сырой воздух с температурным фоном на 5–10 градусов выше климатической нормы.

14 января ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова уточнила, что на Крещение погода в Москве будет самой теплой за последние 15 лет.