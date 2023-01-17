На Украине прокомментировали слова Медведчука о западных политиках

Депутат украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в своей статье адресовал Западу позицию мирного решения украинского конфликта, которой не придерживаются в Киеве и которую при этом разделяют в Европе. Об этом 16 января заявил директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов в беседе с «РИА Новости».

«Этой статьей Медведчук попытался показать, что есть другая, альтернативная Украина с точками зрения, которые отличаются от позиции Зеленского. И, наверное, будет пытаться этой статьей собрать таких людей воедино. Необязательно в рамках политической партии — это может быть какое-то движение, платформа, информационный проект, где под идеей мирного решения конфликта будет сформирована группа поддержки», — сообщил Молчанов.

По его словам, от украинцев исходит запрос на мирное урегулирование конфликта в ходе переговоров. Однако сложно оценить, сколько людей настроено на прекращение конфликта в связи со страхом перед репрессиями. Молчанов отметил, что Медведчук высказал мысли, которые на Украине больше никто не озвучивает. В настоящее время в стране поддерживается только официальная точка зрения офиса Зеленского. В соответствии с ней надо вести бои с Россией до победного конца и «ни на какие переговоры, дипломатию, соглашения не идти».

Как отметил политолог, позицию, высказанную в статье, можно было бы представлять на международных площадках как заявку на переговорную позицию, без амбиций со стороны Медведчука возглавить этот процесс, поскольку Киев не будет вести диалог с оппозиционным политиком. Однако Молчанов считает, что рано или поздно Западу придется считаться со схожими точками зрения.

«Я провел в Германии шесть месяцев, и мне показалось, что каждый месяц общественное настроение склоняется в сторону идеи, связанной с переговорами, а не только накачкой Украины оружием, о чем свидетельствуют регулярно проходящие антивоенные митинги. Рано или поздно немецкое политическое руководство будет вынуждено обратить на это внимание, потому что это — избиратели», — отметил Молчанов.

Ранее в этот день Медведчук опубликовал в газете «Известия» статью, в которой обвинил политиков США и Европы в нежелании мира на Украине. Он призвал к созданию политического движения за мир в стране.

Тогда же сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди, комментируя данную статью, заявила, что на Украине растет понимание вины США в «уничтожении украинской государственности».

Кроме того, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что не знает, читал ли президент России Владимир Путин статью Медведчука, но отметил, что она вызывает большой интерес.

13 января украинские СМИ сообщали, что Верховная рада Украины лишила мандата Медведчука. За решение о прекращении его полномочий проголосовали 300 парламентариев. Вместе с ним депутатских мандатов лишились Тарас Козак, Андрей Деркач и Ренат Кузьмин.

До этого, 10 января, по указу президента страны Владимира Зеленского все четверо были лишены гражданства Украины. Решение было принято на основании материалов, подготовленных Службой безопасности Украины (СБУ) и Государственной миграционной службой страны.

В отношении Медведчука на Украине возбуждено несколько уголовных дел. В частности, его обвиняют в сговоре с высшим руководством страны по организации поставок угля с неподконтрольной Киеву территории Донбасса в 2014 году. Политик считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.