Москвичей предупредили о гололедице до утра 17 января

В Москве в ближайшие часы и до утра 17 января ожидается гололедица. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 16 января.

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 17 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в столице ожидается слякотная и теплая погода.

Также 16 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что морозная погода вернется в Московский регион в воскресенье, 22 января. Однако, по его словам, в течение недели температура воздуха сначала будет повышаться.