Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка
Мир
В Англии десятки тысяч медсестер проведут забастовки в феврале
Спорт
Кучерова признали третьей звездой игровой недели в НХЛ
Мир
Гросси заявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
Общество
Появилось видео разбора завалов в Донецке после удара ВСУ
Происшествия
В Донецке из-под завалов обрушившегося при обстреле ТЦ достали тело мужчины
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Экономика
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Мир
Британское правительство блокировало шотландский закон о смене пола с 16 лет
Мир
Иранские силовики ликвидировали группу диверсантов в Эраке
Сюжет:

Москвичей предупредили о гололедице до утра 17 января

Городские службы Москвы готовятся к ожидаемой гололедице
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Москве в ближайшие часы и до утра 17 января ожидается гололедица. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства в понедельник, 16 января.

То пар, то холод: какими аномалиями войдет в историю эта зима
Климат в России и мире становится всё более резким

«По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до утра 17 января в столице возможна гололедица. Городские службы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети. В соответствии с погодными условиями проводятся регламентные работы», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве призвали автомобилистов строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, а пешеходов быть внимательными и аккуратными на улице.

Ранее в этот день руководитель прогностического центра «METEO» Александр Шувалов сообщил «Известиям», что на этой неделе в столице ожидается слякотная и теплая погода.

Также 16 января ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков сообщил, что морозная погода вернется в Московский регион в воскресенье, 22 января. Однако, по его словам, в течение недели температура воздуха сначала будет повышаться.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023