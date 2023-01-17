Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка
Мир
В Англии десятки тысяч медсестер проведут забастовки в феврале
Спорт
Кучерова признали третьей звездой игровой недели в НХЛ
Мир
Гросси заявил о создании миссии МАГАТЭ на Южно-Украинской АЭС
Общество
Появилось видео разбора завалов в Донецке после удара ВСУ
Происшествия
В Донецке из-под завалов обрушившегося при обстреле ТЦ достали тело мужчины
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Экономика
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Мир
Британское правительство блокировало шотландский закон о смене пола с 16 лет
Мир
Иранские силовики ликвидировали группу диверсантов в Эраке
Сюжет:

Британский генерал выступил против отправки танков на Украину

В Британии военачальник заявил, что передача танков на Украину ослабит армию королевства
0
Фото: Global Look Press/UK Ministry of Defence
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Передача Украине британских танков станет серьезным ударом по оборонному потенциалу королевства. Об этом в понедельник, 16 января, заявил начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании сэр Патрик Сандерс в интервью Times Radio.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

Он предупредил, что такой шаг временно снизит способность государства эффективно и своевременно реагировать на внешние угрозы. Сандерс призвал британские власти уделить больше внимания собственной армии и ее боеготовности.

При этом генерал отметил значимость военных поставок для Украины и добавил, что исход текущего конфликта повлияет на безопасность всей Европы.

Ранее в этот день стало известно, что Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog. Кроме того, на Украину направят роту танков Challenger 2, пушки AS-90, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет и запчасти для военной техники.

14 января британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

В конце декабря 2022 года Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

За месяц до этого Украина получила от Великобритании 1 тыс. зенитных управляемых ракет класса «земля – воздух», а также системы ПВО NASAMS и Aspide от Норвегии, Испании и США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023