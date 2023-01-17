Британский генерал выступил против отправки танков на Украину

Передача Украине британских танков станет серьезным ударом по оборонному потенциалу королевства. Об этом в понедельник, 16 января, заявил начальник генерального штаба сухопутных войск Великобритании сэр Патрик Сандерс в интервью Times Radio.

Он предупредил, что такой шаг временно снизит способность государства эффективно и своевременно реагировать на внешние угрозы. Сандерс призвал британские власти уделить больше внимания собственной армии и ее боеготовности.

При этом генерал отметил значимость военных поставок для Украины и добавил, что исход текущего конфликта повлияет на безопасность всей Европы.

Ранее в этот день стало известно, что Лондон поставит Киеву бронетранспортеры Bulldog. Кроме того, на Украину направят роту танков Challenger 2, пушки AS-90, 100 тыс. артиллерийских снарядов, 100 модернизированных ракет и запчасти для военной техники.

14 января британский премьер-министр Риши Сунак в разговоре с украинским лидером пообещал передать Киеву танки Challenger 2. В свою очередь читатели газеты Daily Mail раскритиковали планы Сунака.

В конце декабря 2022 года Великобритания направила Украине партию миноискателей и оборудования для разминирования.

За месяц до этого Украина получила от Великобритании 1 тыс. зенитных управляемых ракет класса «земля – воздух», а также системы ПВО NASAMS и Aspide от Норвегии, Испании и США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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