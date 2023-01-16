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Байден забыл имя правозащитницы во время поздравления с днем рождения

Байден забыл имя правозащитницы, которую он поздравлял с днем рождения
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Фото: REUTERS/Julia Nikhinson
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Президент США Джо Байден 16 января забыл имя жены сына борца за права темнокожего населения Мартина Лютера Кинга во время поздравления с днем рождения.

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Байден выступал на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга, которое проходило в Вашингтоне. На нем также присутствовали сын активиста Мартин Лютер Кинг III и его супруга Андреа Уотерс Кинг, которой 16 января исполнилось 49 лет.

«Мартин III, мы чествуем наследие ваших любимых отца и матери. Они работали на благо любимого общества. Но сегодня мы поздравляем всех почетных гостей, включая вашу жену, у которой, как я понимаю, сегодня день рождения? Знаете, у моей жены в семье есть правило: когда у кого-то день рождения, все поют (песню. — Ред.) «С днем рождения», — сказал американский лидер.

После чего Байден пропел слова песни, однако имя женщины произнес неразборчиво. Правозащитники в этот момент рассмеялись. Ряд американских СМИ раскритиковал президента за то, что он не запомнил имя правозащитницы.

Ранее, 6 января, Байден допустил ошибку в имени одного из защитников Капитолия, но тот сам поправил президента.

Накануне американский лидер в очередной раз назвал вице-президента страны Камалу Харрис президентом. Аналогичную оплошность он совершил в октябре прошлого года, поздравляя Харрис с днем рождения.

До этого, 1 января, обозреватель Джордан Бойд в статье для Federalist отметил, что американский президент не находится в хорошем физическом и когнитивном состоянии, что ставит под угрозу национальную безопасность государства.

80-летний Байден — самый возрастной президент в истории США, состояние его здоровья регулярно становится поводом для обсуждения и беспокойства среди американцев. Кроме того, политик неоднократно путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

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