Пушилин сообщил о взятии поселка Верхнее Водяное у Донецка

Российские силы взяли поселок Верхнее Водяное вблизи с Донецком. Об этом заявил в понедельник, 16 января, врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Верхнее Водяное находится под Донецком к северу от Песок. Населенный пункт представляет собой один из стратегических населенных пунктов при освобождении ДНР.

«Верхнее Водяное под нашим контролем. Мы сейчас можем говорить, что в самые ближайшие дни мы увидим освобождение новых населенных пунктов», — написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день врио главы ДНР отметил хорошие результаты российских сил в боях на авдеевском направлении.

До этого, 12 января, Министерство обороны России сообщило об освобождении Соледара ВС РФ в ДНР. Отмечалось, что установление контроля над Соледаром «позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее Артемовска (Бахмут), после чего заблокировать и взять в котел остающиеся в нем подразделения ВСУ».

В этот же день официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил об успешном наступлении на донецком направлении и потерях со стороны противника. Так, на южнодонецком направлении в районах населенных пунктов Новомихайловка, Пречистовка и Новоселка в ДНР уничтожены две боевые бронированные машины (ББМ) и три автомобиля.

Специальная операция России по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в ЛДНР из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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