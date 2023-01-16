Иранские силовики ликвидировали группу диверсантов в Эраке

Сотрудники спецслужб Ирана пресекли деятельность группы диверсантов, провоцировавших беспорядки в городе Эрак в провинции Центральный остан. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает агентство Tasnim.

Согласно имеющимся данным, 14 человек были задержаны в рамках правительственной акции по предотвращению деструктивных акций. По словам главы юстиции региона Абделя Махди Мусави, нарушители участвовали в организованных погромах, распространяли подстрекательские лозунги, а также готовили нападения на штабы исламского народного ополчения «Басидж» под руководством иностранных агентов.

Как отметил Мусави, выйти на террористическую сеть удалось благодаря содействию местных жителей.

Ранее, 2 января, стало известно, что участник беспорядков в городе Пакдашт (на юго-востоке провинции Тегеран) был приговорен к смертной казни. Мужчина напал с ножом на одного из сотрудников сил безопасности, планируя его убить. Аналогичный вердикт был вынесен еще пятерым подсудимым.

Протесты в Иране проходят с середины сентября по всей стране. После гибели молодой иранки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба и вскоре скончавшейся, иранцы начали протестовать против вмешательства государства в жизнь граждан и потребовали отставки правительства.

Снятие хиджаба в Иране является преступлением. В 2018 году суд в Тегеране приговорил женщину, снявшую хиджаб на одной из улиц иранской столицы, к двум годам лишения свободы.