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Глава МИД Австрии отверг идею полного запрета на выдачу виз россиянам

Глава МИД Австрии Шалленберг высказался против полного запрета на выдачу шенгена россиянам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Глава МИД Австрии Александер Шалленберг 16 января заявил, что в Евросоюзе (ЕС) не должны «промахнуться» с возможным запретом виз для россиян. Его слова приводит издание Kronen Zeitung.

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«Мы не должны промахнуться, например, введя запрет на выдачу виз для 144 млн россиян», — заявил министр на конференции в Париже.

Кром того, он считает, что будущая архитектура безопасности Европы не может исключать Россию.

Также Шалленберг отметил, что на фоне украинского конфликта необходимо думать и о будущем в отношении с Россией. Он подчеркнул значение ОБСЕ в этих контактах, обозначив организацию как «одну из немногих оставшихся платформ, где сидят российские дипломаты».

Ранее в этот день статс-секретарь — заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов рассказал, что европейские государства минимизировали оформление многократных виз для россиян. Отдельные страны выдвинули заведомо невыполнимые условия получения разрешения на въезд российским гражданам.

29 декабря вице-президент Альянса турагентств РФ, директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян сообщил «Известиям», что больше всего из-за снижения турпотока из России пострадали Финляндия, Греция, Кипр и Польша.

Вице-президент РСТ Юрий Барзыкин 15 декабря сообщил, что потери в связи с отсутствием российских туристов в разных европейских странах составят до одного €1 млрд.

До этого, 9 сентября, Шалленберг заявил, что полный отказ от выдачи шенгенских виз российским гражданам стал бы ошибкой. Кроме того, по его словам, переговоры между Россией и ЕС по поводу снятия санкций возможны в будущем.

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