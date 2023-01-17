Минобороны рассказало о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

Минобороны России 17 января сообщило о новых подвигах российских военных, которые выполняют боевые задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Как отметили в военном ведомстве, старшина второй статьи Михаил Аленьков, действуя в составе экипажа боевой машины пехоты (БМП), выполнял задачу по вытеснению Вооруженных сил Украины (ВСУ) из населенного пункта. В ходе штурмовых действий одну из БМП отделения, в составе которого был Аленьков, подбили противотанковой управляемой ракетой, и та загорелась.

Несмотря на полученное осколочное ранение, военнослужащий начал вытаскивать из горящей машины своих товарищей, получивших повреждения и не способных самостоятельно выбраться. Вытащив людей из огня, Аленьков оказал им первую помощь, благодаря чему их удалось спасти.

После этого отделение морских пехотинцев укрылось и заняло оборону. Противник перешел в контратаку. Аленьков в составе отделения вступил в бой с превосходящими силами украинских боевиков. В течение трех дней морские пехотинцы держали оборону на занятом рубеже и не допускали прорыва противника. В связи со значительными потерями в живой силе и технике противник начал массированный обстрел позиций российских военнослужащих. Грамотно оценив обстановку, Аленьков принял решение оперативно сменить позицию, что позволило избежать уничтожения морских пехотинцев вражеским артиллерийским огнем.

Дождавшись прибытия основных сил, группа Аленькова перешла в наступление и выбила противника из населенного пункта.

Также Минобороны оценило заслуги рядового Шамиля Салманова, который в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах российской батальонной тактической группы.

В результате артиллерийского залпа ВСУ были повреждены линии связи. Это привело к потере контакта между штурмовыми подразделениями мотострелков и артиллеристами, поддерживающими их наступление. Под непрекращающимся обстрелом противника Салманов обнаружил перебитый взрывом снаряда кабель и оперативно устранил повреждения. Как только связь была восстановлена, артиллерийским расчетам были переданы координаты мест расположения подразделений ВСУ, что способствовало уничтожению военной техники и большого количества живой силы противника. Благодаря действиям рядового Салманова удалось продолжить успешное наступление на позиции врага.

Накануне официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские войска за сутки уничтожили более 30 украинских боевиков на купянском направлении. По его словам, также ВСУ потеряли две боевые бронированные машины и три автомобиля.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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