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Кучерова признали третьей звездой игровой недели в НХЛ

Нападающий «Тампы» Кучеров стал третьей звездой недели в НХЛ
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Фото: REUTERS/USA TODAY Sports/Nathan Ray Seebeck
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Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров был признан третьей звездой игровой недели в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2022/23. Об этом в понедельник, 16 января, сообщает пресс-служба спортивной организации.

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Кучеров забросил три шайбы и сделал четыре результативные передачи в трех матчах, а также стал первым из россиян, кто в текущем сезоне набрал более 60 очков в регулярном чемпионате.

Лучшим игроком недели стал вратарь «Сиэтла» Мартин Джонс, отразивший 93,3% бросков. На втором месте — нападающий «Детройта» Лукас Рэймонд. Он забросил три шайбы и отдал четыре результативные передачи.

Ранее, 11 января, Никита Кучеров поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата НХЛ.

В этот же день сообщалось, что нападающий ХК «Питтсбург» Евгений Малкин стал первой звездой дня в НХЛ. Российский спортсмен оформил дубль и отдал две голевые передачи в матче против канадской команды «Ванкувер» (5:4).

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