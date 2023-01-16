В Англии десятки тысяч медсестер проведут забастовки в феврале
В Англии десятки тысяч медсестер примут участие в забастовках в феврале. Демонстранты будут добиваться повышения зарплат, сообщается 16 января на сайте Королевского колледжа медсестринского дела.
Акции пройдут 6 и 7 февраля. Каждая из них продлится 12 часов. Ожидается, что участие примут представители 73 ассоциаций Национальной службы здравоохранения. На последней акции в декабре поучаствовали только 55 ассоциаций.
Профсоюз предупредил, что намеченные забастовки состоятся, если ситуация с зарплатами не изменится до конца января. Кроме того, ранее запланированные на 18 и 19 января забастовки медсестер Англии не отменены, уточнили в сообщении.
В декабре прошлого года аналитики сообщили, что в 2022 году реальная заработная плата жителей Великобритании упала на максимальные 3% на фоне увеличения стоимости жизни. Отмечалось, что это самое резкое падение реальной зарплаты с 1977 года. В связи с этим в Великобритании началась волна забастовок.
Так, 16 января в Шотландии члены всех четырех профсоюзов школьных учителей и директоров страны начали 16-дневную забастовку. Работники системы образования требуют повышения своих зарплат на 10%.
11 января в Англии и Уэльсе около 25 тыс. сотрудников скорой помощи, в том числе почти 1 тыс. обработчиков вызовов, вышли на очередную забастовку с требованием повышения заработной платы. После этого работники намерены вновь выйти на забастовку 23 января.
До этого, 4 января, сообщалось, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак намерен разрешить работодателям подавать иски против профсоюзов и увольнять сотрудников, участвующих в стачках. Кроме того, забастовки будут считаться незаконными, если профсоюзы не смогут гарантировать присутствие минимально необходимого числа представителей конкретных профессий на рабочем месте.