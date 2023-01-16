Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Общество
В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов на новых территориях
Мир
В МИД РФ заявили о переносе переговоров Лаврова с иранским коллегой
Мир
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Армия
Российский Су-27 сопроводил над Балтикой патрульный самолет ВМС Германии
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Мир
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии
Экономика
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Общество
В Москве сервис оплаты проезда Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»
Общество
Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году
Сюжет:

Министр обороны Уоллес: Лондон передаст Киеву сто единиц бронетехники, включая БТР Bulldog

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Великобритания передаст Украине около 100 единиц бронированной техники, в том числе бронетранспортеры Bulldog. Об этом 16 января заявил министр обороны Бен Уоллес.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

«Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены на Украину, включая Bulldog», — заявил Уоллес во время выступления в палате общин британского парламента.

Он добавил, что в пакет военной помощи также войдут 100 тыс. артиллерийских снарядов, более 100 современных ракет, включая ракеты семейства GMLRS, зенитные ракетные комплексы Starstreak, ракеты противовоздушной обороны средней дальности, восемь самоходных артиллерийских установок AS90, эскадрон танков Challenger 2 и запчастей для восстановления бронетехники.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что танки Challenger 2, которые Великобритания намерена поставить Украине, будут гореть, как и остальные.

14 января правительство Великобритании анонсировало поставку Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 AS90 — самоходных гаубиц, для управления которыми требуются пять артиллеристов.

В тот день британский премьер-министр Риши Сунак призвал союзников ускорить снабжение киевского режима военной техникой. По его словам, настал самый подходящий для этого момент. Глава британского правительства дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд украинских боевиков.

Тогда же посольство России в Лондоне предупредило об ужесточении конфликта на Украине в результате поставок британских танков. Дипломаты также подчеркнули, что курс на вооружение украинских радикалов отражает линию Лондона на затягивание конфронтации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023