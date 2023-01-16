Министр обороны Уоллес: Лондон передаст Киеву сто единиц бронетехники, включая БТР Bulldog

Великобритания передаст Украине около 100 единиц бронированной техники, в том числе бронетранспортеры Bulldog. Об этом 16 января заявил министр обороны Бен Уоллес.

«Еще 100 бронированных транспортных средств будут отправлены на Украину, включая Bulldog», — заявил Уоллес во время выступления в палате общин британского парламента.

Он добавил, что в пакет военной помощи также войдут 100 тыс. артиллерийских снарядов, более 100 современных ракет, включая ракеты семейства GMLRS, зенитные ракетные комплексы Starstreak, ракеты противовоздушной обороны средней дальности, восемь самоходных артиллерийских установок AS90, эскадрон танков Challenger 2 и запчастей для восстановления бронетехники.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что танки Challenger 2, которые Великобритания намерена поставить Украине, будут гореть, как и остальные.

14 января правительство Великобритании анонсировало поставку Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 AS90 — самоходных гаубиц, для управления которыми требуются пять артиллеристов.

В тот день британский премьер-министр Риши Сунак призвал союзников ускорить снабжение киевского режима военной техникой. По его словам, настал самый подходящий для этого момент. Глава британского правительства дал обещание президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд украинских боевиков.

Тогда же посольство России в Лондоне предупредило об ужесточении конфликта на Украине в результате поставок британских танков. Дипломаты также подчеркнули, что курс на вооружение украинских радикалов отражает линию Лондона на затягивание конфронтации.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Москвой с 24 февраля 2022 года спецоперации по защите Донбасса. Ее началу предшествовало обострение ситуации в регионе.

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