Читатели французской газеты Le Figaro раскритиковали новые поставки военной техники Украине, анонсированные генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Комментарии появляются под соответствующей статьей, опубликованной 15 января.

В материале приводится выдержка из интервью Столтенберга газете Handelsblatt, где он сообщил о планах увеличить поставки оружия Украине за счет предоставления танков Leopard 2 и прочего. Читатели же считают, что такое решение только сильнее разозлит Москву.

«Прекрасное оружие, спору нет. А мир-то когда настанет после всего этого? Кто о нем говорит?» — написал комментатор AV68.

«Невероятно, что люди недооценивают русских, меня в армии учили, что недооценивать врага — это начало поражения!» — отметил VoisTout.

«Вы прыгайте еще на одну ступеньку в эскалации», — подчеркнул Allons donc.

«В конце концов они втянут нас в этот конфликт», — написал cherry blossom.

«Я завидую тем, кто с энтузиазмом относится к этой эскалации», — считает ciubo.

«Не знаю, насколько британские танки изменят ситуацию на поле боя. Современный военный конфликт — это артиллерийская дуэль с использованием ракет и беспилотников», — высказал мнение mitsu hirato.

Ранее 16 января папа римский Франциск заявил, что поставки Западом тяжелой бронетехники Киеву являются «путем в никуда», а для урегулирования ситуации на Украине необходимо сесть за стол переговоров.

14 января правительство Великобритании анонсировало поставку Киеву 14 танков Challenger 2 и около 30 AS90 — больших самоходных гаубиц, которые управляются пятью артиллеристами.

Британский премьер-министр Риши Сунак также призвал союзников ускорить снабжение киевского режима военной техникой. По его словам, сейчас настал самый подходящий для этого момент.

Москва неоднократно осуждала поставки вооружений. Так, 11 января заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что поставки западных танков не помогут Украине в разрешении конфликта. Он подчеркнул, что «всё это железо в любом случае скоро станет ржавым металлоломом и не спасет распадающуюся на части искусственную страну».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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