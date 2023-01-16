Число пострадавших в ДТП в Калуге возросло до девяти
Девять человек пострадали в аварии с участием восьми автомобилей и маршрутки в центре Калуги. Об этом сообщил в Telegram-канале министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко в понедельник, 16 января.
Ранее сообщалось о четырех пострадавших в результате ДТП. Водитель маршрутки потерял сознание, в результате микроавтобус столкнулся с восемью автомобилями.
«В аварии пострадали девять человек. Один из них доставлен в Сосновую рощу с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения. Четыре пациента с подозрением на черепно-мозговые травмы госпитализированы в областную больницу», — написал Пахоменко.
Он добавил, что остальных пострадавших с ушибами доставили в больницу скорой медицинской помощи.
По предварительным данным, у водителя маршрутки произошел инсульт, он находится в коме.