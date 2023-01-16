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Генерал Кривонос заявил, что потеря Артемовска может создать условия для окружения ВСУ

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Потеря Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) приведет к окружению группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Об этом 16 января заявил бывший заместитель командующего сил специальных операций ВСУ генерал Сергей Кривонос.

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На эту тему он высказался в своем Telegram-канале. Кривонос считает, что в случае, если украинская армия потеряет город, то это создаст плацдарм для дальнейшего развития наступления ВС РФ на славянском и запорожском направлениях.

Кривонос также предупредил, что при наступлении российских войск из Донбасса в направлении Павлодара в окружение может попасть еще одна группировка ВСУ на востоке Украины.

Ранее в этот день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Украина отвела часть войск с запорожского направления в сторону Соледара и Артемовска.

При этом испанская газета El Pais сообщила, что военные из двух батальонов ВСУ, которые находились в Артемовске и Соледаре, покинули линию фронта из-за нехватки боеприпасов.

16 января сдавшийся в плен военный ВСУ заявил, что в Артемовске погибла рота его сослуживцев. Он рассказал, что украинские войска понесли огромные потери, а командование и иностранные наемники рассматривали мобилизованных украинцев в качестве пушечного мяса.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее начале было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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