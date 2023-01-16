Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

В Днепропетровской области Украины слышны взрывы. Об этом 16 января сообщает украинское издание «Страна.ua».

В частности, звуки взрывов слышны в Никопольском районе области. Также издание пишет о взрывах во временно подконтрольном Киеву Херсоне.

Никаких подробностей не приводится.

Кроме того, официальных комментариев от Министерства обороны России на этот счет также не поступало.

Ранее в этот день сообщалось о воздушной тревоге в Днепропетровской, Запорожской, Полтавской и Харьковской областях Украины. Также тревогу в ночь на 16 января объявляли в Кировоградской и Днепропетровской областях и на подконтрольной Киеву части Запорожской области.

14 января министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о повреждении объектов энергетической инфраструктуры страны в нескольких областях. Речь идет о Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской, Запорожской, Винницкой и Киевской областях.

РФ наносит удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины с 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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