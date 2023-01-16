Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии
В результате стрельбы в центральной части американского штата Калифорния шесть человек погибли. Об этом сообщает 16 января Associated Press со ссылкой на данные местной полиции.
Отмечается, что стрельба произошла в доме. Среди погибших — подросток и его мать.
В настоящее время полиция разыскивает двоих подозреваемых.
10 января на северо-востоке Филадельфии в штате Пенсильвания произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, еще один получил ранение.