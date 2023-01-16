Четыре человека пострадали в массовом ДТП с маршруткой в центре Калуги
В центре Калуги произошло массовое ДТП с участием восьми автомобилей и маршрутного такси, пострадали четыре человека. Об этом 16 января сообщили в пресс-службе прокуратуры Калужской области.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Кирова. По предварительной информации, водитель маршрутки потерял сознание и столкнулся с восемью автомобилями. В результате пострадали четыре человека, их госпитализировали.
Как уточнили ТАСС в пресс-службе областной прокуратуры, предварительно, у водителя маршрутки произошел инсульт, он находится в коме.
На месте аварии находится прокурор Калуги и координирует работу правоохранительных органов.
7 января сообщалось об аварии с участием нескольких автомобилей на Дмитровском шоссе в Москве. Последствия ДТП были запечатлены на видеорегистраторы. На видео с места происшествия видно, что среди столкнувшихся авто был грузовик.