Подростка госпитализировали после взрыва петарды в Москве
В Москве госпитализировали 13-летнего подростка после использования пиротехники. Об этом 16 января сообщила столичная прокуратура.
«Во дворе жилого дома на Щелковском шоссе 13-летний мальчик получил травму при использовании пиротехнического изделия. Ребенок находился со сверстниками, без сопровождения взрослых», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По словам мальчика, зажженную с другими подростками пиротехнику он нашел.
Обстоятельства произошедшего установит прокуратура Восточного административного округа Москвы.
14 января на территории Тимирязевского парка в Москве было найдено тело 48-летнего мужчины. Было установлено, что он погиб в результате запуска самодельной петарды.