В доме Байдена с секретными документами не вели журнал посещений
В доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, где были обнаружены секретные документы, не велся журнал посещений. Об этом 16 января сообщил офис юрисконсульта Белого дома телеканалу Fox News.
«Как и у каждого президента за десятилетия современной истории, его личная резиденция является личной», — говорится в сообщении.
Адвокаты Байдена при этом отметили, что он вернул традицию вести учет посетителей Белого дома, которая была отменена при его предшественнике Дональде Трампе.
Об обнаружении в офисе нынешнего американского лидера около 10 секретных материалов, которые хранились совместно с бумагами, не содержащими секретных данных, стало известно 9 января. О находке было доложено в национальный архив, после чего адвокаты Байдена предложили самостоятельно забрать бумаги, так как они не являются предметом для расследования.
Чуть позже помощники президента обнаружили еще одну партию документов. 10 января Байден заявил, что не знал о наличии секретных документов в его практически незащищенном офисе в аналитическом центре Penn Biden Center во времена своего вице-президентства. Американский лидер удивился данной находке.
12 января американский минюст объявил о назначении спецпрокурора для расследования инцидента с секретными документами в доме Байдена. Как отметил глава ведомства Меррик Гарланд, данные материалы не должны были храниться там, где они были обнаружены.
В тот день конгрессмен-республиканец Пол Госар заявил, что Республиканская партия США будет расследовать обнаружение секретных бумаг в офисе Байдена.