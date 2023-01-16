Постпредство России призвало ООН разобраться в деле журналиста «Sputnik Литва»

Постоянное представительство России при женевском отделении ООН потребовало от верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка и спецдокладчика ООН Ирен Хан уделить внимание ситуации с арестом шеф-редактора «Sputnik Литва» Марата Касема.

Касема задержали в Риге 5 января. В тот же день суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Позже Касема перевели в рижскую центральную тюрьму.

Российский постпред Геннадий Гатилов назвал действия властей Латвии попыткой запугать «инакомыслящие» СМИ, передает «РИА Новости».

По информации «Sputnik Ближнее зарубежье», речь о нарушении Касемом экономических санкций Европейского союза против России и о шпионаже. По второй статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы.

В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека назвали обвинения против Касема надуманными.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала задержание Касема местью диктаторских режимов за его принципиальность.

Касем — латвийский гражданин, на протяжении нескольких лет он проживает в Москве и работает в медиагруппе «Россия сегодня», куда входит и «Sputnik Литва». 30 декабря 2022 года он прибыл в Латвию по семейным делам.