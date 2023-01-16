Реклама
Прямой эфир
Мир
Украинский генерал рассказал о последствиях для ВСУ в случае потери Артемовска
Общество
В Минцифры сообщили о работе мобильных операторов на новых территориях
Мир
В МИД РФ заявили о переносе переговоров Лаврова с иранским коллегой
Мир
На Бали автомобиль с российскими туристами упал в овраг с высоты 25 м
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Армия
Российский Су-27 сопроводил над Балтикой патрульный самолет ВМС Германии
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $84,5 за баррель
Мир
Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии
Мир
Шесть человек погибли в результате стрельбы в Калифорнии
Экономика
Цены на газ в Европе опустились почти до $600 за 1 тыс. куб. м
Общество
В Москве сервис оплаты проезда Face Pay переименуют в «Систему биометрической оплаты»
Общество
Двух боевиков приговорили к 14 годам колонии за нападение на Дагестан в 1999 году
Сюжет:

Система ПВО сбила два украинских беспилотника у Бердянска

0
Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника в небе над Бердянском в Запорожской области. Об этом 16 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Воздушные замки: ПВО России уничтожили 60% целей в зоне спецоперации
А на земле — в Брянской области — ликвидирована группа украинских диверсантов

«В небе над Бердянском прозвучало два взрыва. Система ПВО сбила два украинских беспилотника-камикадзе. Атака успешно отражена», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот день сообщалось, что ПВО и Черноморский флот сбили десять из десяти украинских беспилотных летательных аппаратов над морем в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев заявил о спокойной обстановке в городе.

14 января сообщалось, что утром украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск. Снаряды были перехвачены средствами ПВО. Части ракет упали в черте населенного пункта, повредив дорожное покрытие и линии электропередачи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023