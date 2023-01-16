Система ПВО сбила два украинских беспилотника у Бердянска

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила два украинских беспилотника в небе над Бердянском в Запорожской области. Об этом 16 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«В небе над Бердянском прозвучало два взрыва. Система ПВО сбила два украинских беспилотника-камикадзе. Атака успешно отражена», — заявил он «РИА Новости».

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Ранее в этот день сообщалось, что ПВО и Черноморский флот сбили десять из десяти украинских беспилотных летательных аппаратов над морем в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев заявил о спокойной обстановке в городе.

14 января сообщалось, что утром украинские боевики пытались атаковать Мелитополь и Бердянск. Снаряды были перехвачены средствами ПВО. Части ракет упали в черте населенного пункта, повредив дорожное покрытие и линии электропередачи.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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