Захарова ответила обрадовавшемуся российским санкциям главе МИД Британии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила своему британскому коллеге Джеймсу Клеверли, который заявил, что рад попасть под российские санкции. В ответ Захарова 16 января в своем Telegram-канале написала, что ему еще предстоит ответить за поддержку киевского режима.

Глава МИД Великобритании заявил, что рад подпасть под российские санкции, если такова цена оказания помощи Киеву, ранее в этот день.

«Диар Джеймс, вы не поняли. Это вам за антироссийский курс и персональные санкции. А вот за поддержку киевского режима и неонацизма ответить еще предстоит», — ответила на это Захарова.

14 января Захарова сообщила, что Клеверли, а также начальник британского Генштаба Патрик Сандерс попали в ответный санкционный список России, состоящий из 36 человек.

По ее словам, решение включить в список ряд членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса Великобритании было принято из-за проводимого антироссийского курса правительством страны.

До этого, 30 ноября прошлого года, Британия расширила антироссийский санкционный список на 22 позиции. В него вошли российские политики, чиновники, предприниматели и военные комиссары регионов РФ.

Также антироссийский санкционный список был расширен 2 ноября. Тогда он был дополнен четырьмя новыми именами и вводил запрет на импорт золота из России.

Страны Запада усилили антироссийские санкции в ответ на проведение РФ спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин заявил 24 февраля. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации из-за обстрелов со стороны украинских войск.

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