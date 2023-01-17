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Россияне стали чаще проводить новогодние каникулы вне дома

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Самыми популярными направлениями для новогодних поездок оказались Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург и Сибирь. Об этом «Известиям» сообщили аналитики Calltouch.

Праздничную декаду в поездке по стране провели рекордное число россиян — в этом году их на 13% больше, чем в предыдущем, сообщили эксперты.

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По данным аналитиков, в тройку самых популярных направлений вошли курорты Краснодарского края (8,9%), Москва и Санкт-Петербург (6,1%), а также Сибирь (4,2%). Чуть реже соотечественники выбирали Казань (3%), Калининград (2%) и самый новогодний центр зимнего туризма — Великий Устюг (1%). Многие отдыхали в других городах России или ездили в гости к родственникам.

Зарубежные направления в этом году ожидаемо стали менее популярны — провели новогодние каникулы за рубежом только 8% опрошенных, отметили специалисты.

Самым востребованным направлением здесь стали страны ближнего зарубежья: Белоруссия, Армения, Казахстан, Грузия, Узбекистан и другие (29% среди отдыхающих за рубежом), Турция (26%), ОАЭ и Таиланд (10 и 14% голосов по каждому направлению).

В европейские страны в 2022 году отправились около 8% от общего числа путешествующих за границу. Остальные отдыхали на Бали, в Египте, Индии и так далее, рассказали эксперты.

«Уже несколько лет подряд туристическая отрасль находится под влиянием постоянных ограничений — сначала из-за закрытых границ в пандемию, а в 2022 году ввиду политических событий. Однако мы отмечаем, что игроки рынка не прекращают инвестиции в продвижение. Чтобы остаться на плаву, туроператорам и гостиничному бизнесу пришлось существенно оптимизировать стратегию. Первое, что надо сделать, — тщательно проанализировать и сегментировать свою целевую аудиторию, ведь она могла значительно измениться и обновиться после февральских и сентябрьских событий, переориентации туристов на новые направления», — сказал коммерческий директор Calltouch Артур Саркисян.

По его словам, многие обратили внимание на более доступные каналы продвижения: контент-маркетинг, кросс-маркетинг, email-рассылки. В частности, стали развивать тематические Telegram-каналы о путешествиях.

13 января заммэра Москвы Наталья Сергунина отмечала, что в прошлом году наиболее востребованными направлениями у путешественников, которые пользуются турсервисом Russpass, помимо столицы, стали Санкт-Петербург, Краснодарский край, Камчатка, Сахалин, а также Свердловская, Тюменская и Новосибирская области.

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