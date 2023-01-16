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Джонсон напишет книгу о пребывании на посту премьера Великобритании

Экс премьер-министр Великобритании Джонсон подписал контракт на написание книги о своем пребывании на посту
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Parsons Media/Martyn Wheatley
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Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал контракт на написание книги о своем пребывании на посту главы правительства. Об этом 16 января сообщила газета The Independent.

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Джонсон заключил сделку с издательской компанией HarperCollins. Сумма сделки не называется, но издание полагает, что политик может выручить за автобиографию около £6 млн ($7,3 млн).

«С нетерпением ожидаю возможности поработать с Джонсоном, пока он будет писать рассказ о пребывании на посту во время некоторых из наиболее важных событий, которые Соединенное Королевство наблюдало в последнее время», — заявила директор HarperCollins Арабелла Пайк.

Дата публикации мемуаров не называется.

Джонсон возглавлял правительство Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022-го. Он объявил о своей отставке с поста главы кабмина 7 июля на фоне ухода из правительства свыше 50 политиков. Экс-глава кабмина запомнился как наиболее горячо поддерживающий Киев политик, продвигающий антироссийскую повестку.

14 декабря стало известно, что Джонсон заработал более £1 млн ($1,2 млн) благодаря публичным выступлениям за три месяца после отставки. Так, в ноябре политик получил более £750 тыс. ($932,6 тыс.) гонорара за три речи для американской инвестиционной компании Centerview Partners, индийской газеты Hindustan Times и международного саммита телеканала CNN в Лиссабоне.

До этого, 26 ноября, стало известно, что Джонсон за месяц до наступления Рождества объявил сбор финансовой помощи на закупку медицинских средств для Украины. Пожертвования он предложил делать через фонд Circle Health, с помощью которого на Украину уже отправили несколько грузов лекарств и гуманитарной помощи на сумму £3 млн ($3,6 млн).

Ранее, 24 ноября, газета Financial Times сообщила, что Джонсон планирует больше времени проводить в Вашингтоне, чтобы быть посредником и обеспечивать бесперебойность помощи Украине со стороны США. По словам одного из друзей политика, он очень обеспокоен ситуацией на Украине.

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