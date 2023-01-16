Преподавателя МГТУ им. Баумана заподозрили в получении взяток от студентов
На преподавателя МГТУ им. Н.Э. Баумана возбудили уголовное дело о получении взяток от студентов. Всего следователям удалось подтвердить шесть таких случаев, сообщил источник «Известий» 16 января.
По его словам, преподаватель по физике брал со студентов по 20 тыс. рублей за помощь в учебе.
Следствию удалось доказать факты получения взятки мужчиной со стороны второкурсников МГТУ, которые происходили в январе, феврале, марте, сентябре и ноябре 2022 года. Сейчас преподаватель проходит по делу в качестве обвиняемого.
По информации «РИА Новости», речь идет о преподавателе Исмаиле Алиеве, который покинул свою должность несколько месяцев назад.
В начале декабря 2022 года Начальнику управления по противодействию коррупции Федеральной таможенной службы (ФТС) Дмитрию Мурышову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере.